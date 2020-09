Pladijs gekroond tot ‘vis van het jaar’: niet razend geliefd bij Belgische gezinnen, maar dat is onterecht Gudrun Steen

24 september 2020

14u09 6 Koksijde Het Vlaams Centrum voor Agro en Visserijmarketing (VLAM) geeft de titel van ‘vis van het jaar’ aan de pladijs. Dat is de meest aangevoerde vissoort in ons land, maar toch koopt slechts acht procent van de Belgische gezinnen pladijs. Nochtans heeft deze vis veel culinaire mogelijkheden.

Vorig jaar werd 3.656 ton pladijs aangevoerd en in 2017 zelfs 5.418 ton. Dit jaar zit de aanvoer op 784 ton. Dat komt door de coronacrisis, maar ook omdat pladijzen vooral dit najaar gevangen worden. Van januari tot april paren ze en dan bevat de pladijs, ook wel de schol genoemd, te weinig visvlees. Typerend is zijn donkere vel met oranje stippen. Je kan de pladijs bakken, pocheren of stoven en die op zijn geheel serveren of in stukjes.

VLAM zal gratis een receptenfolder verspreiden, de horeca informeren en er aandacht aan besteden op verscheidene forums zoals lekkervanbijons.be.

Het is niet de eerste keer dat de pladijs met de titel van ‘vis van het jaar’ gaat lopen. Ook in 2013 veroverde de vissoort die onderscheiding.