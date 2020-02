Petitie tegen zwemverbod in Duinpark waar Koksijde een watersportzone wil GUS

03 februari 2020

10u53 0 Koksijde N-VA heeft een petitie online opgestart voor het behoud van de zwemzone in Duinpark. Al meer dan 1300 mensen hebben die ondertekend. De gemeente wil tussen de clubs Sycod en Windekind in Oostduinkerke een watersportzone waar zwemmen niet is toegelaten.

“Er komt een verbod om te zwemmen aan Duinpark. Alle strandcabines moeten daar weg. Wie van de zee wil genieten zal een halve kilometer extra moeten wandelen naar de volgende zwemzone”, stelt raadslid Sander Loones (N-VA) in zijn petitie. “We moeten de watersporters meer steunen maar daarvoor moet je de zwemmers niet wegpesten. Watersporters meer ruimte geven en een zwemzone behouden kunnen perfect samen door bijvoorbeeld verplaatsbare strandvlaggen te zetten. We pleiten ervoor dat er aan Duinpark gezwommen mag worden, dat de strandcabines er mogen blijven staan en dat watersporters een veilige insteekzone krijgen.”

Grootste watersportzone

“Koksijde krijgt de grootste watersportzone van de kust want we verdubbelen de capaciteit van 1,3 naar 2,5 kilometer”, stelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “Bovendien beloven we een uitbreiding van het bewaakte strand door redders met 900 meter.” Schepen Lander Van Hove (LB) voegt eraan toe: “We stellen vast dat bij veel wind de watersportzones te klein zijn. Dat leidt tot gevaarlijke situaties en daarom vergroten we in Oostduinkerke de watersportzone. Bovendien tellen we daar het minst aantal zwemmers. Door de westenwind belanden veel watersporters tussen eventuele baders.” De 47 strandcabines van Duinpark verhuist Koksijde naar Oostduinkerke bij het appartementengebouw Twenty-One. Volgens de gemeente zijn de eigenaars van de cabines verwittigd en is er een compromis uitgewerkt. Bijna iedereen reageerde positief.

De hertekening van de zones op het strand komt ter sprake in de gemeenteraad van deze maand.