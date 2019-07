Persfotograaf Michel Vanneuville eert schilder Paul Delvaux met unieke expo GUS

09 juli 2019

07u48 1 Koksijde De Brugse persfotograaf Michel Vanneuville ontmoette Paul Delvaux een eerste keer in 1977. Hij is hem blijven volgen tot zijn dood 25 jaar geleden. Het resultaat van die ontmoetingen zie je vanaf dit weekend tijdens een tentoonstelling in Kapel der Zee.

“Het is op 20 juli precies 25 jaar geleden dat Paul Delvaux overleed. Ook de Stichting Delvaux, die aan de basis ligt van het museum in Sint-Idesbald, viert haar veertigjarig bestaan”, geeft Michel mee. Redenen genoeg dus, vond de Brugse fotograaf, om Delvaux te eren. “Ik ontmoette hem toen hij leefde en werkte in Veurne en Koksijde. De toen al bejaarde man beleefde in die tijd hoogdagen. Hij kwam vaak in het nieuws. De start van het Delvauxmuseum was een droom die voor de kunstenaar werkelijkheid werd. Ik heb de tentoonstelling opgebouwd volgens een tijdlijn. Ik toon de grootbeeldfoto’s die ik van de man heb gemaakt tussen 1977 en 1994. Er is ook een fietstocht aan verbonden die loopt van Sint-Idesbald tot in Veurne. Onderweg zie je de locaties die in mijn tentoonstelling aan bod komen.” Vanneuville krijgt voor zijn project steun van de gemeente Koksijde en het Delvauxmuseum. Vrijdagavond vindt de officiële opening plaats. De expositie is open vanaf zaterdag tot en met 18 augustus en dat elke namiddag van 14 tot 18 uur in Kapel der Zee langs de Koninklijke Baan in Koksijde.