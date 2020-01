Patricia van Weekendmode is één van de 47 West-Vlaamse ambassadeurs GUS

24 januari 2020

14u11 0 Koksijde Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos OC West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Koksijde is dat Patricia Vandenbroucke van Weekendmode.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Patricia Vandenbroucke twijfelde niet om mee te doen aan de wedstrijd. “Lokaal kopen is niet duurder maar wel beter en leuker. Zelfstandige ondernemers zorgen voor leven in een gemeente, bieden persoonlijke service en brengen een ander aanbod dan de ketens. Bij ons is dat naast advies en een ruime keuze voor het hele gezin de gratis service ‘personal shopping’ voor mensen die niet veel tijd hebben om te winkelen. Wij zetten een kledingrek klaar aangepast aan de maat, stijl, kleur en wensen van de klant. Het stijl- en kleuradvies krijg je er zomaar bij.” Weekendmode is gelegen in de Strandlaan.