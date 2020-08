Pas geplaatste zonnepanelen op bollodroom zullen meteen renderen bij dit zomerweer Gudrun Steen

06 augustus 2020

16u08 0 Koksijde Op het dak van de petanquehal bollodroom in Oostduinkerke liggen nu 64 zonnepanelen. Het is al het derde openbare gebouw waarop zo’n panelen prijken. De gemeente onderzoekt of ze er ook kunnen leggen op de gemeenteschool in Koksijde.

Aan de kust schijnt de zon meer dan 1.500 uren per jaar. Daarvan wil Koksijde optimaal gebruik maken. De meest recente investering in zonnepanelen op het dak van de bollodroom kostte 30.000 euro. “Gemiddeld zullen de panelen 18.000 kilowattuur opbrengen. Ter vergelijking, een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks 3500 kilowattuur”, schetst schepen van Leefmilieu Guido Decorte (LB). “Alle opgewekte elektriciteit gebruiken we in de petanquehal bollodroom en de sporthal in Oostduinkerke.”

Het is al de derde investering in zonnepanelen op openbare gebouwen de voorbije twee jaar. Daarvoor kreeg Koksijde van de provincie een subsidie van 100.000 euro. “Op de tennishal liggen sinds mei vorig jaar 238 zonnepanelen en op feestzaal Witte Burg sinds eind 2018 65. Dit jaar brachten die twee projecten samen 86.000 kilowattuur op. We onderzoeken nu of er ook zonnepanelen geplaatst kunnen worden op de gemeenteschool in Koksijde.”