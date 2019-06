Pas aangekochte Maserati uitgeleend aan vriend: jogger over motorkap, crash in gracht en positieve ademtest Bart Boterman

13 juni 2019

12u13 0 Koksijde Een Maserati GranTurismo is woensdag iets voor 22 uur in de gracht gecrasht in Wulpen bij Koksijde. Een jogger belandde op de motorkap en kwam er als bij wonder zonder zware verwondingen vanaf. Pittig detail: de bestuurder is een vriend van de kersverse eigenaar en mocht de wagen even uittesten. Hij is zijn rijbewijs kwijt na een positieve ademtest.

De Maserati GranTurismo, een wagen met een nieuwprijs van gemiddeld 115.000 euro, was nog maar net tweedehands aangekocht en de nieuwe eigenaar had er slechts vijftig kilometer mee gereden. Vriend W.M. (40) uit Wulpen mocht achter het stuur kruipen om de bolide uit te testen. Maar op de Toekomstlaan, net voorbij de brug over het kanaal, liep het grondig fout. De auto begon te slippen en stevende af op een jogger. Volgens Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politiezone Westkust, vloog de 42-jarige jogger uit Oostduinkerke over de motorkap. “De man raakte gewond aan het been en de schouders, maar zou zelf de spoeddienst raadplegen. De jogger heeft veel geluk gehad”, zegt Ine Deburchgraeve.

Lichtpuntje

De politie onderwierp de bestuurder aan een alcoholtest. “Hij legde een positieve ademtest af. Jammerlijk, het is nota bene de start van de BOB-campagne. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken”, aldus de woordvoerster. De politie liet de auto takelen. De eigenaar beklaagt zich ongetwijfeld dat hij zijn nieuwe wagen uitleende aan een vriend. Een lichtpuntje: de Maserati raakte niet onherstelbaar beschadigd. Het wordt ongetwijfeld een verzekeringskwestie.