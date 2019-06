Paradekorps El Fuerte showt zijn nieuwe muziekinstrumenten GUS

04 juni 2019

13u17 0 Koksijde Het Koksijdse paradekorps El Fuerte heeft voor 30.000 euro aan nieuwe muziekinstrumenten gekocht. Die laten ze in eigen gemeente voor het eerst horen tijdens de Garnaalfeesten op 30 juni.

“We kochten 12 snares, 12 bassdrums en 3 quints aan, allemaal slagwerkinstrumenten”, overloopt Jurrie Delporte. “Alle instrumenten van onze leden zijn eigendom van El Fuerte vandaar dat we regelmatig moeten vernieuwen. Onze vereniging telt nu 93 leden, de logistieke medewerkers meegerekend. Er is ook een afdeling Jong El Fuerte met 60 leden. De voorbije jaren scoren we sterk op nationale en internationale wedstrijden. Met die investering zal het ongetwijfeld nog beter gaan. We kijken al uit naar het Europees kampioenschap in Hamont-Achel eind mei en begin juni volgend jaar.” El Fuerte was al 15 keer kampioen van West-Vlaanderen, 8 keer nationaal kampioen, 5 keer kampioen van de lage landen en het won al 7 medailles op het EK en 2 op het WK. Discipline, slagwerk, leute en vriendschap zijn de kernwoorden van de vereniging.