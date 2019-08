Paella zaterdag afgelast door voorspelde stormweer GUS

09 augustus 2019

08u01 0 Koksijde De Orde van de Paardevisser zal nu zaterdag geen paella serveren. “Het zal te hard waaien om alles veilig te laten waaien”, duidt voorzitter Marc Sirjacobs.

“Het zal zaterdag zeer hard waaien met een wind uit het Zuidwesten en een windsnelheid tot negen beaufort. In zo’n weer kunnen tenten kapot waaien en vuren doven. Niet veilig dus en daarom hebben we onze paella afgeschaft. Het is met pijn in het hart maar we mogen geen risico’s nemen. Ook Mariette Crevette zal niet optreden dan.” De Orde van de Paardevisser tekent wel present op 20 augustus in Wulpen tijdens de doortocht van de Vierdaagse van de IJzer. Dan delen de leden gratis soep uit aan de deelnemers van dat wandelgebeuren.