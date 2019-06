Paardenvissers kiezen ‘hun’ Mieke Garnaal voor het 70ste garnaalfeest GUS

17 juni 2019

09u38 0 Koksijde Elouise Calcoen is de nieuwe Mieke Garnaal van Oostduinkerke. Katrien Terryn en Celeste Vandersteene zijn de eredames. Ze worden officieel voorgesteld tijdens het 70ste garnaalfeest eind deze maand.

Elouise (21) behaalde haar diploma als verantwoordelijke kinderopvang en werkt als kinderbegeleidster. Haar grootste passie zijn paarden. Ze is ook lid van KLJ Beauvoorde. Paardenvisser Gregory droeg haar voor. Katrien (26) is afgestudeerd in bedrijfsmanagement-financiën en sloot haar studies af met een jaar in Cambrigde. In haar vrije tijd surft ze graag. Haar liefde voor paarden bracht haar bij visser Dominique die haar voordroeg. Tot slot stelde paardenvisser Yoshi Celeste Vandersteene (22) uit Wulpen voor. Zij is afgestudeerd als kapster.

70 jaar garnaalfeest wordt in het weekend van 29 en 30 juni gevierd in Oostduinkerke. Zaterdag 29 juni is de folkloremarkt op het Fabiolaplein open van 11 tot 18 uur. De Orde van de Paardenvisser deelt garnaalsoep uit. Johan Bouttery en Frieda Vanslembrouck helpen actief mee samen met het team van Toerisme. Ze schreven onder meer het leuke straattheaterstukje Mariette Crevette. Zondag 30 juni is de garnaalstoet om 15.30 uur de topper. Check www.visitkoksijde.be.