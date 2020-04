Ozark Henry zorgt vanavond voor een digitaal verrassingsoptreden Gudrun Steen

13 april 2020

15u33 0 Koksijde Vanuit zijn studio in Wulpen bij Koksijde gaat Ozark Henry vanavond om 19.30 uur live via Facebook. Hij zal er onder meer zijn nieuwe single ‘Play it loud’ voorstellen maar brengt ook gekende, oudere nummers.

Het was goede vriend Werner Goderis die Ozark Henry voorstelde om ‘iets’ te doen en Piet Goddaer, zoals de artiest in het echt heet, ging daar graag op in. De Koksijdse cultureel ambassadeur zal straks om 19.30 uur inpluggen op Facebook om een optreden van ongeveer een half uur te geven. “Ik ben ontzettend benieuwd wat het gaat geven”, bekent Piet. “Het is de eerste keer dat ik dit doe. Vroeger gingen we wel eens een kwartier live vanop een optreden maar helemaal in mijn ééntje performen in mijn studio is ook voor mij een primeur. Wat zullen de reacties zijn? Daar ben ik het meeste benieuwd naar. Ik zal een mix brengen van oud en nieuw werk.” Een nummer dat zeker op de playlist zal staan is de nieuwe single ‘Play it loud’ die Ozark Henry eind mei zal lanceren. “Ik heb het geschreven voor de coronamaatregelen van kracht waren maar de tekst die ik toen schreef is verbazingwekkend toepasbaar in deze tijden. Het gaat over leven in je eigen bubbel en niet weten wat er komen zal. Het nummer ontstond toen mijn vader terminaal ziek was. Samen hebben we nog wat proberen af te vinken van zijn bucketlist. In die afgesloten wereld trokken we ons op aan wat we nog hadden.” De coronacrisis treft ook de artiest hard. “Eind deze maand zou ik op wereldtournee vertrekken. Ik zou starten op 21 april in Edinburg en daarna doorreizen naar de Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea”, vertelt de Koksijdse artiest. “Dat gaat allemaal niet meer door. Ik begin pas opnieuw te boeken vanaf mei volgend jaar. Hopelijk kan Night of the Proms in Koksijde doorgaan deze zomer maar dat is nog even bang afwachten. Het is een bijzondere periode die mijn creativiteit aanwakkert. Aan inspiratie geen gebrek. Ik kijk ontzettend uit naar het optreden straks om toch opnieuw wat verbondenheid te voelen. Wie weet krijgt dit initiatief een vervolg.”

Wie het optreden wil meepikken kan surfen naar de Facebookpagina Ozark Henry.