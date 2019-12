Ozark Henry en Stan Van Samang eerste namen op Night of The Proms summer edition Koksijde GUS

10 december 2019

12u30 0 Koksijde Nu vrijdag 13 december om 10 uur start de verkoop van de tickets voor de tweede editie van Night of the Proms summer edition. Het vindt op donderdag 13 augustus 2020 plaats op het Kerkplein in Koksijde.

Stan Van Samang en Ozark Henry zijn de eerste namen die de organisatoren daarnet bekendmaakten. Voor Samang is het zijn eerste keer op The Proms. Ozark Henry stond al eens op het Antwerpse podium zeven jaar geleden. “Mijn vrouw was toen hoogzwanger dus ik weet dat nog heel goed”, lacht zanger Piet Goddaer. “Als Oostduinkerkenaar is het fantastisch om in mijn achtertuin op zo’n podium te mogen staan op 13 augustus. De artistieke invulling ligt nog niet vast maar ik kijk al uit naar de begeleiding door het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche. Ik heb haar alvast uitgenodigd om mijn muziekstudio in Wulpen te bezoeken.” Uiteraard zal ook John Miles van de partij zijn net zoals het koor Fine Fleur.

Koksijde was pionier

“Koksijde was de eerste gemeente in ons land waar we neerstreken met een zomereditie van The Proms”, zegt organisator Jan Vereecke. “Er is interesse om ook in andere steden zo’n event neer te poten. Momenteel onderhandelen we met twee stadsbesturen. Ik verwacht daarover meer nieuws de eerstkomende weken. Koksijde blijft wel de eerste gemeente op de zomerkalender en blijft ook de enige in West-Vlaanderen waar we een zomereditie programmeren.”

En Koksijde ziet het groter dan dit jaar. “Toen was het evenement drie weken voor het gebeuren uitverkocht. Daarom verhogen we de capaciteit met 1000 mensen naar 8000 in totaal”, zegt eventmanager Peter Bruneel. “We zullen de hoofdtribune iets naar achter opschuiven zodat we op het binnenplein meer ruimte creëren.”

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) kijkt er naar uit. “Net zoals dit jaar zal Bart Peeters de muzikale avond presenteren. We houden alleen maar een goed gevoel over aan de eerste editie. We kregen immens veel aandacht en het publiek was meer dan tevreden. Volgend jaar zetten we nog meer in op de catering en voldoende sanitair.” De VVV investeert 200.000 euro in The Proms.

Tickets kosten 49 euro voor zitplaatsen op de frontale tribune en het middenplein, 44 euro voor de zijtribune en 29 euro voor staanplaatsen. Ze zijn vanaf vrijdag 10 uur te koop bij het toerismekantoor van Koksijde of via www.teleticketservice.com