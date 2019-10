Overledenen herdenken met muziek en woord tijdens Reveil GUS

28 oktober 2019

Op 1 november hebben mensen de behoefte om meer te doen dan een bloem neerleggen op het graf. Daarom is er Reveil. Tussen 17 en 18 uur brengen muziek en lokale levensverhalen mensen dichter bij elkaar.

De begraafplaats is zo niet langer een kille plaats. Je kan onder meer terecht in De Panne, Diksmuide, Houthulst en Koksijde.

In De Panne ben je welkom in de Kerkstraat. Ulrike Burki draagt een eigen gedicht voor, Willy Vandenplassche raakt met poëzie, Filip Berquet leest het levensverhaal van Paula Devré voor, Manon Tacquet brengt een kindergedicht mee en Elly Annys leest een eigen tekst over haar mama voor. Tussendoor is er muziek van Enya Coffyn (dwarsfluit), Katharina Steenkiste (viool) en het duo MA Maarten en Emma (gitaar en zang).

Koksijde trekt naar de Britse militaire begraafplaats in de Robert Vandammestraat. Achter elke grafsteen schuilt een verhaal over vaak jonge helden die zijn gesneuveld. De lokale muziekgroep Belladonna raakt de gevoelige, muzikale snaar.

Diksmuide nodigt de bezoekers uit om een lichtje of kaars mee te brengen op het herdenkingsmoment in de begraafplaats in de Woumenweg. In Houthulst tot slot ben je om 17 uur welkom in de Paardendreef. Daar treedt Casa duWeau op. Info: www.reveil.org.