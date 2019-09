Oude feestzaal van Oostduinkerke komt opnieuw tot leven GUS

05 september 2019

13u57 0 Koksijde Oostduinkerkenaar Nick Durivault brengt zondag om 11 en 15 uur een monoloog in de oude feestzaal boven het brandweerarsenaal. Het is maar één van de activiteiten op open monumentendag nu zondag.

Het gebouw waar nu de brandweer van Oostduinkerke is gevestigd dateert van 1910. Toen vonden er verschillende toneelopvoeringen en muziekconcerten plaats. Nick Durivault verdiepte zich in oude theaterstukken die er destijds werden opgevoerd en brengt daarover een monoloog zondag. Daarnaast kan je op open monumentendag drie villa’s bezoeken: Sans Gène in de Zeepannelaan, Sursum Corda in de Koninginnelaan en L’Ermitage in de Oasisstraat. Check bij cultuur@koksijde.be of er nog plaats is tijdens de rondleidingen. In het Jommekeshuis in de Tulpenlaan kan je de nieuwe mini-expo bezoeken over het vertier van de jeugd de voorbije honderd jaar. Uiteraard draaien ook de wieken van de Zuid-Abdijmolen en zijn de musea Ten Duinen en Navigo open. Ten Duinen is het infopunt zondag.