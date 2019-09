Oud-collegeleerkracht en gids Jacques Bauwens overleden GUS

06 september 2019

10u14 0 Koksijde Jacques Bauwens (78) uit Sint-Idesbald wordt morgen zaterdag begraven. Hij gaf veertig jaar les aan het College in Veurne, was voorzitter van de lokale gidsenkring en schreef onder meer het boek ‘De IJzer. Het ultieme front’.

Jacques werd geboren in De Panne waar hij pionier was van de scoutsgroep. Hij liep school in het College van Veurne waar hij zelf ook veertig jaar voor de klas heeft gestaan. Hij startte zijn onderwijsloopbaan in het Annuntiata-instituut in Veurne als eerste mannelijke leerkracht. Van 1980 tot 2006 gaf hij de vakken geschiedenis en Nederlands aan de leerlingen van het Veurnse college. Beleefdheid en netheid waren zijn stokpaardjes. Hij droeg steeds een das en wilde dat de leerlingen hem met ‘u’ aanspraken. Jacques is altijd geïnteresseerd geweest in de streekgeschiedenis. Als gids leidde hij vele toeristen rond in Veurne. Hij was ook voorzitter van de lokale gidsenkring. Tot slot kroop Jacques graag in zijn pen. Het boek ‘De IJzer. Het ultieme front’ is één van zijn publicaties. Jacques Bauwens heeft twee kinderen en drie kleinkinderen. Hij wordt morgen zaterdag om 10.30 uur begraven in de Sint-Idesbalduskerk in de Strandlaan in Sint-Idesbald. Daarna krijgt hij zijn laatste rustplaats op de begraafplaats in De Panne.