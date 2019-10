Orde van de Paardevisser heeft eerste garnalen geleverd aan koningshuis GUS

13 oktober 2019

09u00 0 Koksijde Met vier kilogram verse Oostduinkerkse garnalen trok een delegatie van de Koninklijke Orde van de Paardevisser naar het koningshuis.

“We doen dat elk jaar”, zegt voorzitter Marc Sirjacobs. “Het was niet het koningspaar zelf dat ons stond op te wachten, maar wel Hilde Vanden Berghe, adjunct protocol chef van de koning. Zij nam de mand in ontvangst. We zijn een van de bevoorrechte verenigingen die die traditie in ere mag houden en daar zijn we trots op. Een delegatie paardevissers in werkkledij gaat telkens mee.”

In 2017 kwam het koningspaar naar Oostduinkerke om de orde zijn koninklijke titel te geven. Het paar volgde ook een demonstratie van het ambacht, dat door Unesco als immaterieel erfgoed is erkend.