Oppositie kritisch: dit beleid mist ambitie op vlak van wonen, jeugd en lokale handel GUS

17 december 2019

16u22 0 Koksijde Ruim 7 uur heeft de gemeenteraad in Koksijde geduurd. Meerderheid en oppositie namen ruimschoots de tijd om de acties in het meerjarenplan op de korrel te nemen. Wij vatten de essentie samen.

De burgemeester en zijn schepenen stelden elk de acties in hun beleidsdomeinen voor.

Koksijde Vooruit was blij met de extra inspanningen op vlak van de openbare werken, het onderwijs, milieu, toerisme en de tewerkstelling gemeentepersoneel. Anderzijds betreurde de oppositiepartij dat er te weinig ambitie is om te investeren in wonen, jeugd en lokale handel. Koksijde Vooruit had ook een aantal cijfers mee. Zo stelde het vast dat 38 procent van de inwoners ouder is dan 65 jaar. Er waren 97 geboortes tegenover 282 overlijdens. Het aantal jongeren onder de 20 jaar blijft verder dalen. Een andere vaststelling die Koksijde Vooruit maakte, is dat 1 op 7 kinderen geboren is in een kansarm gezin. Het aantal leegstaande handelspanden is in één jaar met drie procent gestegen naar 14 procent in 2018. De gemeenteschuld stijgt volgens Koksijde Vooruit met 39 procent. Tot slot onderlijnde het dat het creëren van een maatschappelijk draagvlak heel belangrijk is.

Veel voorstellen, weinig realisaties

Ook N-VA legde zijn grieven op tafel. Het stelde vast dat meer dan 14 miljoen euro aan projecten die dit jaar gepland waren, niet zullen uitgevoerd worden. De meerderheid lanceert volgens de oppositiepartij heel graag voorstellen maar realiseert ze niet op tijd. Ook de 120 miljoen euro aan investeringen was een doorn in het oog van de N-VA. Koksijde heeft 22.000 inwoners en investeert zo’n som tegenover Oostende die met 71.000 inwoners 136 miljoen euro investeert. Buurgemeente De Panne stelde een investeringsportefeuille van 36 miljoen euro voor. N-VA trad Koksijde Vooruit bij als het gaat over een gebrek inzet voor betaalbare woningen. Zo moeten er volgens N-VA nog altijd 64 sociale huur- en koopwoningen gebouwd worden. De partij stelde tevergeefs voor om de opbrengst van de nieuwe toeristentaks te geven aan de VVV. Verder pleitte het voor meerdere ambtenaren lokale economie die onderdak kunnen krijgen in het huis van de economie. Daarvoor zal ruimte zijn in het kantoor van de toeristische dienst in het gemeentehuis nadat toerisme is verhuisd naar een andere locatie in de Zeelaan. Tot slot vond N-VA 10.000 euro per jaar te weinig om de leegstand in het commerciële centrum weg te werken.