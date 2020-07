Oppositie hard voor gemeente. “Met een bonnenboekje alleen red je de lokale economie niet” Gudrun Steen

14 juli 2020

08u16 0 Koksijde Oppositiepartij Koksijde Vooruit haalt uit naar de meerderheid als het gaat over de coronasteun aan de middenstand. “Er doen 128 handelaars mee aan het Oppositiepartij Koksijde Vooruit haalt uit naar de meerderheid als het gaat over de coronasteun aan de middenstand. “Er doen 128 handelaars mee aan het bonnenboekje . Wat met de 517 anderen?”, vraagt Elwin Van Herck zich af.

“De gemeente Koksijde pronkt met een bonnenboekje maar zelf heeft het daarin nauwelijks geïnvesteerd”, klinkt Van Herck kritisch. “Bovendien wekt het initiatief de onderlinge concurrentie in de hand. Van de 645 handelaars staan er slechts 128 in dat befaamde boekje. Wat met de rest? Krijgen die nog steun? De gemeente moet een rechtstreekse financiële injectie geven via een nog op te richten fonds bijvoorbeeld. Ik doe geen afbreuk aan het initiatief van het bonnenboekje op zich maar de gemeente heeft daarin nauwelijks geïnvesteerd.”

Raadslid Patricia Vandenbroucke (N-VA) vindt het bonnenboekje dat de handelaarsvereniging Hartje Koksijde heeft gelanceerd wel een goed initiatief maar treedt Van Herck bij in zijn vraag om meer te investeren in de lokale economie.

Logistieke steun

Schepen van Middenstand Dorine Geersens (LB) blijft geloven in de Koksijdse aanpak die steunt op een persoonlijke begeleiding. “Ik run zelf al decennialang een horecazaak en weet wat een ondernemer verlangt. We hebben 1185 liter handgel verspreid, 14.000 paar handschoenen verdeeld, 16.000 mondmaskers rond gebracht en ruim 1200 plexischermen geplaatst. Bovendien geven we adviescheques aan handelaars die juridische bijstand nodig hebben. De horeca mag zijn terras uitbreiden. Per parkeerplaats die we daarvoor moeten opofferen kost dat 1000 euro per seizoen.”

Raadslid Fréderic Devos (LB) steunt Geersens. “De gemeente heeft wel degelijk geïnvesteerd in het bonnenboekje. Het nam de drukkosten voor haar rekening alsook de administratie en de verdeling.”