Opnieuw malafide klusjesmannen gesignaleerd, ga er niet op in! Bart Boterman

14 augustus 2019

16u49 6 Koksijde De politie Westkust waarschuwt opnieuw voor malafide klusjesmannen die van deur tot deur trekken om hun diensten aan te bieden. Woensdagmiddag bleken ze actief in de Helvetiastraat en de Myosotislaan in Koksijde.

Ongeruste inwoners belden de politie toen ze Franstalige mannen aan de deur kregen en afwimpelden. De klusjesmannen verplaatsten zich in een voertuig met Franse nummerplaat. Volgens de politie Westkust bieden dergelijke malafide klusjesmannen weinig kwaliteitsvol werk aan, voeren ze de beloofde werken amper uit en vragen ze nadien exuberant hoge prijzen. Vaak komt erbij dat ze de ‘klanten’ onder druk zetten en vooral kwetsbare bejaarden benaderen. Het gaat meestal om zigeunertypes.

In vele gevallen stellen ze voor om een oprit of dak te reinigen en te ontmossen. Soms willen ze ook een oprijlaan in asfalt te opnieuw aanleggen. In juni trokken dergelijke klusjesmannen ook al door de regio, maar toen ging het om eerder Ierse zigeuners. Er wordt in elk geval afgeraden om in te gaan op dergelijke voorstellen. Wie dergelijke klusjesmannen opmerkt, wordt verzocht de politie op te bellen op 058 53 30 00.