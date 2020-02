Opmerkelijke mededeling van Koksijds burgemeester. Wat denk je van Koksijde-Oostduinkerke als nieuwe gemeentenaam? GUS

17 februari 2020

19u34 0 Poll Welk gemeentenaam geniet jouw voorkeur? Koksijde

Koksijde-Oostduinkerke Koksijde 47%

Koksijde-Oostduinkerke 53% Koksijde De gemeenteraad van Koksijde vanavond startte met een opvallende mededeling van burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We denken erover na om de naam van onze gemeente te veranderen naar Koksijde-Oostduinkerke.”

Waarom wil de gemeente nu zijn naam veranderen? “Net zoals je Knokke-Heist hebt, pleiten wij voor Koksijde-Oostduinkerke”, stelt de burgemeester. “We merken dat mensen, vooral uit het binnenland, niet altijd weten dat Koksijde en Oostduinkerke één en dezelfde gemeente is. In onze toeristische communicatie spreken we al van Koksijde-Oostduinkerke. Nu stellen we voor om beide te verbinden in een nieuwe gemeentenaam. Uiteraard dringen we dat niet zomaar op en willen we inspraak. We moeten ook alles juridisch nog onderzoeken.”