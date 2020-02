Opmerkelijke deelneemster aan tiende knuffelduik. Mama van kinderkankerpatiëntje duikt water in uit dank GUS

08 februari 2020

16u17 0 Koksijde De tiende knuffelduik in Oostduinkerke zaterdagmiddag telde 420 deelnemers. De opbrengst van het evenement gaat naar de vzw Kiekafobee die in Koksijde appartementen heeft waar kinderkankerpatiëntjes van een zorgeloze vakantie kunnen genieten zoals de zevenjarige Nikola (7).

Anna Rekecki was één van de 420 deelnemers. Ze woont in regio Gent met haar man Stefan Teerlinck en kinderen Nikola (7) en Frana (4). Zij had een goeie reden om mee te doen. “Na de eerste communie van Nikola in mei vorig jaar voelde mijn man een bolletje in de kuit van onze zoon”, vertelt Anna. “Het was een kwaadaardige tumor. Wat volgde was een slopend medisch proces. Komende maandag krijgt hij zijn laatste chemotherapie. Hopelijk kunnen we dan weer opgelucht ademhalen. Dankzij de vzw Kiekafobee konden we al drie keer logeren in Koksijde. Donderdag kwamen we aan en we blijven tot en met morgenavond (zondag red.). We zullen de storm nog kunnen zien vanuit het appartement. Omdat we de vzw zo dankbaar zijn deed ik maar al te graag mee aan de knuffelduik. Het water was koud maar ik voelde alleen maar warmte.” Papa Stefan keek vanop het strand met de twee kindjes. “Het was een heftig jaar. De dokters hebben er goede hoop in dat de kanker na de laatste chemo zal verdwenen zijn maar zeker ben je nooit. Pas na tien jaar kan je spreken van kankervrij. Die vakanties aan zee waren telkens een lichtpunt. We konden eens ontsnappen uit de vier muren thuis of het ziekenhuis. De zeelucht geeft Nikola letterlijk en figuurlijk zuurstof.”

