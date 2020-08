Oplichter verkoopt gereedschap van bekende merken, maar het blijkt om namaak te gaan Bart Boterman

02 augustus 2020

12u36 0 Koksijde De politie waarschuwt voor een oplichter die van deur tot deur gaat om gereedschappen te verkopen.

De man, die met een Nederlandse tongval spreekt en in een zwarte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat rijdt, verkoopt zogezegd gereedschappen van bekende merken zoals Makita of Kärcher aan interessante prijzen. Eens de gereedschappen in ontvangst zijn genomen, blijkt het om namaak of om veel goedkopere varianten te gaan. De oplichter sloeg al zowel toe in de Tennislaan in Koksijde als in de De Pannelaan. Een slachtoffer betaalde 2.500 euro, een ander blies de verkoop net op tijd af.