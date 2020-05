Oplichter doet zich via Whatsapp voor als dochter van slachtoffer en ontfutselt 1.900 euro Bart Boterman

15 mei 2020

12u50 0 Koksijde Een vrouw (66) uit Koksijde werd op een nogal ongewone manier het slachtoffer van oplichting voor liefst 1.900 euro, via WhatsApp. De oplichter deed zich voor als de dochter van de vrouw en vroeg om hulp.

De smartphone van de dochter was zogezegd in de wasmachine beland en stuk, waardoor ze in de problemen zat. De 66-jarige vrouw uit Koksijde schreef daarop liefst 1.900 euro over naar een bankrekeningnummer. Na telefonisch contact met haar echte dochter bleek van het verhaal helemaal geen sprake te zijn en werd duidelijk dat het om oplichting ging. Er werd aangifte gedaan bij de politie, die een onderzoek is opgestart.