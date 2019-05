Oplichter bestelt zestig dure jassen op maat, maar haalt ze niet op Jelle Houwen

24 mei 2019

10u57 0 Koksijde Een oplichter zonder gekende woon- of verblijfplaats heeft acht maanden cel en 800 boete gekregen voor oplichting. De meeste van de feiten pleegde hij in Koksijde.

Op het proces van B.W. daagde alleen een burgerlijke partij op, want de man zelf stuurde zijn kat. De zaakvoerster van een bedrijf uit Stekene dat kleding borduurt, eist 4.857 euro van hem. “Hij bestelde bij mij zestig jassen die we allemaal moesten voorzien van speciale letters en moesten borduren”, sprak slachtoffer V. “Dat was een helse klus, maar alles was op tijd klaar. Ik had echter al snel door dat hij niet de intentie had om te betalen. Hij heeft verschillende malen geprobeerd om de jassen op te halen zonder betalen. De jassen zijn nu waardeloos, want ik kan ze niet verder verkopen.”