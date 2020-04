Oplichter (73) laat vrouw (72) liefst 94.000 euro investeren in vennootschap, maar verbrast het geld: 18 maanden cel en verplichte terugbetaling Bart Boterman

16u25 4 Koksijde Een gehaaide oplichter uit Oostduinkerke is veroordeeld tot 18 maanden cel omdat hij een 72-jarige vrouw uit Oostkamp voor maar liefst 94.000 euro bedotte. Harry B. (73) leende het geld om zogezegd te investeren in een vennootschap om vakantiehuizen in Egypte uit de grond te stampen, maar verbraste nagenoeg de volledige som. De rechter veroordeelde hem tevens om het verkregen geld terug te betalen.

Harry B. uit Oostduinkerke is geen onbekende voor het gerecht. Hij is inmiddels aan zijn 23ste veroordeling toe sinds 1992. Het ging hoofdzakelijk om oplichting en misbruik van vertrouwen. Slachtoffer R.D. (72) uit Oostkamp leerde hem in 2012 kennen op een datingsite. Ze gingen geregeld samen iets drinken of uit eten. Het slachtoffer omschreef hem als attent en lief en de twee startten zelfs een relatie. Maar dat is precies het gedrag van een gehaaide oplichter. Achteraf bleek dat hij zicht wou krijgen op haar financiële situatie om er misbruik van te maken.

Vakantiehuisjes in Egypte

Harry B. slaagde erin om de vrouw te overtuigen om 94.000 euro van haar spaargeld in zijn vennootschap bvba De Peperbusse te steken. Met zijn vennootschap zou hij vakantiehuizen in Egypte optrekken, bestemd voor de Belgische markt. Hij nam haar eens mee naar Egypte en beloofde zelfs vijf procent rente. “Hij heeft haar gewoon gebruikt als geldkoe en kende geen scrupules. Hij gebruikte haar middelen om zijn eigen financiële putten op te vullen. Toen ze erachter kwam dat ze opgelicht was, bleek hij er meerdere relaties op na te houden”, pleitte de advocaat van het slachtoffer tijdens het proces op de Veurnse rechtbank.

Listige kunstgrepen

Harry B. en zijn advocaat stelden dan weer dat het daadwerkelijk de bedoeling was om die vakantiehuizen in Egypte uit de grond te stampen. “Maar de crisis in 2013 deed alles als een kaartenhuisje ineen storten”, klonk het verweer. De rechter bevond Harry B. echter schuldig aan verschillende tenlasteleggingen waaronder oplichting en misbruik van vertrouwen. Volgens de rechtbank werd het geld nooit aangewend voor de vennootschap en maar is het gewoonweg opgeleefd. In het onderzoek zijn heel wat listige kunstgrepen, leugens en niet nagekomen beloftes ontdekt, aldus het vonnis. Ook zijn voorgaande veroordelingen speelden een rol bij de straftoemeting. Naast de 18 maanden cel, 800 euro boete moet Harry B. de 94.000 euro terugbetalen aan het slachtoffer.