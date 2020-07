Openluchtzwembad Oostduinkerke is open, Hoge Blekkerbad blijft nog even dicht Gudrun Steen

01 juli 2020

15u03 9 Koksijde Vanaf vandaag kan je plonzen in het openluchtzwembad in Oostduinkerke, het enige zwembad op de Zeedijk aan onze kustlijn. Het Hoge Blekkerbad is nog niet open.

In het strandbad in Oostduinkerke ben je elke dag tussen 8 en 19 uur welkom om te zwemmen. Dat kan in shiften van één uur. De effectieve zwemtijd is vijftig minuten. De toegangsprijs is drie euro. Abonnementen en tienbeurtenkaarten zijn niet van toepassing dit seizoen. Door de coronamaatregelen kan Koksijde geen ligzetels plaatsen. Ook de douches zijn niet beschikbaar. Er kunnen maximaal 50 bezoekers per tijdsslot. Het zwem- en recreatiebad Hoge Blekker in Koksijde gaat pas later open. Momenteel zijn er herstellings- en verbouwingswerken bezig. Het zwembad blijft tot begin september gesloten.

Beach run

Ook loopfanaten worden in Koksijde niet vergeten. De beach run gaat virtueel. Download de Strava-app op de smartphone, start aan het zebrapad in de Strandlaan 128 in Sint-Idesbald en volg het parcours. Deelnemen kan nog tot eind augustus. Alle informatie kan je hier nalezen.