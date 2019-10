Op termijn 250 woningen extra in Koksijde-Dorp GUS

03 oktober 2019

21u50 0 Koksijde Als de gemeentelijke werkplaatsen en het milieupark verhuisd zijn naar de luchtmachtbasis en de omgeving van de N8 dan komt er in Koksijde-Dorp ruimte voor 250 woningen. Ook de omgeving van het sportpark en het oude gemeentehuis liggen op de onderzoekstafel. Iedereen mag daarover zijn of haar zeg doen.

Gisterenavond vond al een participatieavond plaats voor de inwoners van Koksijde-Dorp maar ook de komende weken en maanden zijn suggesties welkom via iedereenmee.koksijde.be. Wat verandert er allemaal? “Samen met de provincie bereiden we de reconversie van de luchtmachtbasis voor”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). Schepen Guido Decorte, die in de vorige legislatuur ook gedeputeerde was, is daar nauw bij betrokken. “Dat wordt een project op lange termijn dat voor Koksijde-Dorp positieve gevolgen zal hebben met om en bij de 250 extra woningen rond de kerk. Dat is trouwens de enige uitbreiding die we mogen realiseren in onze gemeente. Daarnaast hebben we in de dorpskern extra ruimte in de omgeving van het sportpark en het oude gemeentehuis omdat de lokale politie is verhuisd naar de Ter Duinenlaan. Uiteraard behouden we de sportfuncties zoals tennis, voetbal, zwemmen en verschillende zaalsporten. Maar we denken na over andere publieke functies zoals een co-working space, enkele gemeentelijke diensten, ontmoetingsruimtes, pleintjes en trage verbindingen. We hopen dat zoveel mogelijk mensen helpen meedenken over de toekomst van Koksijde-Dorp. Met alle ideeën zullen ontwerpers dan aan de slag gaan.”

Voor het sportpark volgt er een tussentijdse presentatie op woensdag 23 oktober om 18 uur en een eindpresentatie op vrijdag 25 oktober om 16 uur. Voor de omgeving van de kerk is dat op woensdag 27 november om 18 uur en vrijdag 29 november om 16 uur. Dat is telkens in de VIP-zaal van voetbalclub KVV Coxyde in de Pylyserlaan. Info: www.koksijde.be/leefbaarkoksijdedorp.