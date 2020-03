Op speurtocht in Koksijde. Het kan vanaf dit weekend Gudrun Steen

10 maart 2020

10u42 0 Koksijde VVV Koksijde-Oostduinkerke pakt vanaf dit weekend uit met zijn vernieuwde wandelzoektocht. Naast foto’s zoeken moet je nu ook antwoorden vinden.

Jarenlang heeft vrijwilliger Frans Van Exem de zoektocht uitgewerkt maar hij is daarmee gestopt. VVV neemt het dit jaar over en voegt er een extra activiteit aan toe. Bij de toerismekantoren van Koksijde, Oostduinkerke en Sint-Idesbald kan je vanaf dit weekend een deelnameformulier aankopen voor vier euro per map. Je moet langs het parcours van ongeveer zes kilometer niet alleen de gebouwen en items vinden die je op de foto ziet maar er zijn ook vragen te beantwoorden. De start en aankomst van de gezinsvriendelijke speurtocht is het toerismekantoor van Koksijde-Bad. Er is bovendien een alternatief voor wie met de buggy, rolstoel of de hond de interactieve wandeling wil maken. Deelnemen kan tot half september. Op 25 september volgt de prijsuitreiking. Info: www.visitkoksijde.be.