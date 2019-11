Op deze data flitst Politie Westkust nog in november Bart Boterman

12 november 2019

20u09 6 Koksijde De politie Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) heeft aangekondigd wanneer de volgende flitsacties plaatsvinden in de zone, namelijk donderdag 14 november, w oensdag 20 november en 26 november. De laatste flitsactie dateert van vrijdag, met 129 betrapte bestuurders.

De flitscontroles werden gehouden in de Veurnestraat in De Panne, de Polderstraat in Oostduinkerke en de Pylyserlaan in Koksijde. Telkens bedroeg de maximaal toegestane snelheid 50 kilometer per uur. “In de Veurnestraat waren er 56 snelheidsovertreders, in de Polderstraat respecteerden 64 personen de maximumsnelheid niet en in de Pylyserlaan waren dat er 9. Dat brengt het eindtotaal op 129 zware voeten gedurende een tijdspanne van ongeveer 5 uur”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster van de politie Westkust.