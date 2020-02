Oostduinkerkenaar Thijs (39) wordt rechteroor afgebeten tijdens het uitgaan in Kaapverdië. “Ik ben precies Van Gogh. Zoek daar maar eens werk mee” Bart Boterman

22 februari 2020

15u26 12 Koksijde De 39-jarige Thijs Wortmann uit Oostduinkerke is zijn oor afgebeten toen hij werd aangevallen op het eiland São Vicente op de Kaapverdische Eilanden. De man is noodgedwongen naar België moeten terugkeren en lag nog vijf dagen in het ziekenhuis van Veurne door een infectie. “Tijdens het uitgaan eiste iemand m’n geld om er rum mee te kopen. Toen ik dat weigerde, werd ik aangevallen en beet hij een groot stuk uit m’n oor. Het bloed gutste eruit”, getuigt Thijs, die er kookopleidingen geeft. “Ik ben precies Van Gogh. Zoek daar maar eens werk mee.”

Het was in de nacht van 13 februari toen Thijs werd aangevallen. “Ik wou nog een laatste pintje bestellen tijdens het uitgaan. Een man stapte naar mij en eiste mijn geld. Hij was zwaar dronken en wou nog rum kopen. Ik weigerde, maar de man was uitzinnig. Hij gooide een steen tegen m’n hoofd, duwde me omver en begon me te wurgen. Daarna beet de woesteling een groot stuk uit mijn rechteroor. Het bloed gutste eruit. Ik ben naar het lokale ziekenhuis gebracht met een ziekenwagen, want ik dreigde dood te bloeden”, doet Thijs Wortmann zijn verhaal.

Zware infectie

Daar werd zijn oor, of wat ervan overbleef, gehecht. “De volgende dag was ik al uit het ziekenhuis ontslagen, maar mijn oor begon te infecteren. Het werd erger en na twee dagen nam ik noodgedwongen het eerste vliegtuig richting huis. Toen ik aankwam op het AZ Veurne met mijn oor in een verband, geloofden ze mij eerst niet. ‘Wat, uw oor is afgebeten?’, antwoordden ze aan het loket. Daarna zagen ze de ernst van de situatie in. De wonde werd verder verzorgd en ik kreeg zware antibiotica toegediend. Nog vijf dagen moest ik in het ziekenhuis blijven. Sinds vrijdag ben ik er ontslagen”, aldus Thijs.

Van Gogh

De chef-kok had tot tien jaar geleden zijn eigen zaak ’t Wa Anders in Oostduinkerke maar ging failliet. “Ik besloot het over een andere boeg te gooien en vertrok naar de Kaapverdische Eilanden. Ik heb er m’n hart verloren. Sindsdien keer ik, al tien jaar lang, terug in de wintermaanden. Ik geef er opleidingen als chef-kok in een hotel. In de zomermaanden werk ik in de horeca in België. Voorlopig ben ik echter niet van plan om snel terug te keren naar São Vicente”, aldus Thijs. Door dit voorval is hij naar eigen zeggen bijna platzak. Hij verblijft voorlopig bij een vriend. “Ik ben dringend op zoek naar werk als chef-kok. Maar ik lijk precies Van Gogh. Zoek daar eens werk mee”, zucht hij.