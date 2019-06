Oostduinkerkenaar riskeert 1 jaar cel voor 553 kinderpornofoto’s Bart Boterman

04 juni 2019

19u29 0 Koksijde Een man uit Oostduinkerke riskeert 1 jaar cel voor het bezit van 553 kinderpornofoto’s en het verspreiden ervan. Die werden bij hem thuis op drie USB-sticks gevonden. Het ging telkens om foto’s van jongens tussen de 10 en 15 jaar.

De speurders kwamen beklaagde M.D. op het spoor door een ander dossier van kinderporno, namelijk ten aanzien van een reeds veroordeelde man met wie M.D. seksuele betrekkingen had. De twee stuurden kinderpornofoto’s naar elkaar en bekeken die ook tijdens hun verkering. Beklaagde M.D. ontkende bij de een verhoor initieel dat hij iets met de beelden te maken had, maar bekende door de bewijslast dan toch schoorvoetend. Al was hij er naar eigen zeggen niet actief op zoek en kreeg hij de beelden opgestuurd. Hij verklaarde eveneens dat hij iemand van 15 jaar al volwassen genoeg vindt om seksuele betrekkingen mee te hebben. Op de rechtbank gaf hij alle aantijgingen wel toe en drukte hij zijn spijt uit. Volgens zijn advocaat heeft de man zich aan alle voorwaarden van de onderzoeksrechter gehouden, zoals een contactverbod met kinderen en ook zijn eigen kleinkinderen. Hij laat zich nog steeds begeleiden. De raadsman vroeg een celstraf met uitstel onder dezelfde voorwaarden. Vonnis 4 juli.