Oostduinkerkenaar krijgt 1 jaar cel (met probatie-uitstel) voor meer dan 500 kinderpornofoto’s Bart Boterman

04 juli 2019

15u57 10 Koksijde Een man uit Oostduinkerke is voor het bezit en verspreiding van meer dan 500 kinderpornofoto’s veroordeeld tot 1 jaar cel met probatie-uitstel en 4.000 euro boete, waarvan 1.600 effectief. Op drie USB-sticks bij hem thuis troffen de speurders de honderden foto’s aan. Het ging telkens om foto’s van jongens tussen de 10 en 15 jaar.

De speurders kwamen beklaagde M.D. op het spoor via onderzoek naar een intussen al veroordeelde man met wie M.D. seksuele betrekkingen had. De twee stuurden volgens het openbaar ministerie kinderpornofoto’s naar elkaar en bekeken die ook samen. Beklaagde M.D. ontkende tijdens zijn eerste ondervragingen dat hij iets met de beelden te maken had, maar gaf door de bewijslast dan toch schoorvoetend toe. Al was hij naar eigen zeggen niet actief naar foto’s op zoek en kreeg hij die steeds opgestuurd. Op de rechtbank gaf hij alle aantijgingen wél toe en drukte hij zijn spijt uit. De man had ook alle voorwaarden van de onderzoeksrechter gerespecteerd bij zijn vrijlating en liet zich begeleiden voor zijn probleem.

De veroordeelde Oostduinkerkenaar moet niet naar de gevangenis door het probatie-uitstel, maar moet zich wel aan heel wat voorwaarden zoals een contactverbod met kinderen en verder zetten van die begeleiding houden. Doet hij dat niet, wordt de celstraf en het voorwaardelijk deel van de geldboete alsnog effectief.