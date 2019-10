Ook ‘t Genieterken op Zeedijk liep schade op door storm Bart Boterman

16 oktober 2019

14u26 0 Koksijde Het kort maar erg hevig onweer van maandagavond heeft niet enkel heel wat bomen geveld en daken en auto’s beschadigd. Ook het terras van ’t Genieterken aan de Zeedijk in Oostduinkerke liep heel wat averij op.

Dinsdag was sluitingsdag, maar rusten zat er voor de uitbaters niet in. “De zijkant van ons terras was volledig losgerukt door een valwind. Heel wat van het glas raakte verbrijzeld. We ramen de schade op een paar duizend euro. Ons terras was namelijk niet verzekerd tegen stormschade”, zegt Iris Van Impe van ’t Genieterken. Normaal gezien wordt het terras pas na Allerheiligen afgebroken.

Intussen is de ravage niet meer zichtbaar. “Mijn handige schoonvader heeft de nog bruikbare onderdelen inmiddels terug vastgemaakt. Binnenkort komt iemand van de glasfirma voor een offerte”, besluit Iris van ’t Genieterken.