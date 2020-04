Ook pasgeboren hondshaaitjes Corinne en Corona moeten in quarantaine Gudrun Steen

01 april 2020

10u54 0 Koksijde Het Navigo Visserijmuseum in Oostduinkerke heeft leuk babynieuws. De hondshaaitjes die op 26 maart zijn geboren zijn in goede gezondheid. Ze heten Corinne en Corona. Ook voor hen telt de quarantaineregel.

Zien ze er niet schattig uit! Met hun tien centimeter lengte zitten Corinne en Corona mooi op schema. Ze zijn vorige week geboren en nu zijn ze voldoende aangesterkt om mooi op de foto te staan. Pas als ze 60 centimeter lang zijn mogen ze in het grote aquarium. De bedenker van de namen is verzorger en paardenvisser Günther Vanbleu. Corinne verwijst naar de uitbaatster van het estaminet De Peerdevisscher op het plein bij het museum. Zij brengt regelmatig visafval als voeder. Over de naam Corona moest de verzorger niet lang nadenken. De haaitjes zijn in volle coronacrisis geboren. “Er worden regelmatig hondshaaitjes geboren. Het zijn actieve dieren”, lacht Jadrana Demoen van het Visserijmuseum. “De mama hondshaai legt haar eitjes, de verzorger verhuist die naar de kraamkliniek waar de vruchtjes negen maanden lang zelfstandig ontwikkelen. Eens geboren trekken ze hun plan. Momenteel zwemmen ze nog in quarantaine tot ze 60 centimeter lang zijn. Dat heeft niets met de huidige overheidsmaatregelen te maken maar wel met hun veiligheid. We willen niet dat de andere vissen Corinne en Corona verorberen.” Momenteel is het Visserijmuseum gesloten door de coronacrisis. “De hondshaaien groeien niet zo snel dus als we het museum voor de zomer mogen openen kunnen de mensen zeker nog op babybezoek komen”, knipoogt Jadrana.