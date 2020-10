Ook in het buitenland ontdekken ze Koksijde als uitstekend filmdecor: “We voeren daar nochtans geen speciale promotie voor” Gudrun Steen

06 oktober 2020

11u06 3 Koksijde Van een Franse misdaadprent tot een Duitse film over paarden: de Koksijdenaars zien steeds vaker filmploegen in de straten rondlopen. De gemeente juicht dat toe. “We voeren daar nochtans geen speciale promotie rond of spenderen geen budgetten om hen aan te trekken. Gratis reclame voor Koksijde dus", zegt burgemeester Marc Vanden Bussche.

Deze week zie je op Ketnet de zomeropnames van ‘Heldentoeren’ vanuit Koksijde. De helden Dempsey, Nico, Sieg en Maureen bouwden op het strand een bijzondere minigolf. Het is niet de eerste keer dat de ‘Helden’ Koksijde uitkozen. In 2015 bouwden ze op het strand een rollercoaster in hout voor hun film ‘Helden van de zee’ die begin 2016 in première ging in Oostende. Nog in 2016 testten ze bij Sunparks in Oostduinkerke bijzondere racewagens uit.

Andere filmprojecten

Het Zouavenplein, de Zeedijk en het strand maken dan weer deel uit van de set van de Franse misdaadfilm ‘Crossroads’. ‘Immenhof 2’ is een Duitse prent over paarden die voor een stuk werd opgenomen op het strand van Sint-André. Op het strand bij de Koksijdse Yachting Club vonden opnames plaats voor de promofilm ‘Roolf Living’. West-Vlaams acteur Wim Willaert dook op bij de gocartverhuring Calimero op de Zeedijk in Koksijde voor opnames voor de Franse film ‘Le Renverse’.

Dat zijn allemaal opnames van de jongste weken. De documentaire ‘Saddling up the world’ is in aanvraag en gaat over de relatie tussen paard en mens. In Koksijde vinden er hiervoor opnames plaats bij De Paardenhoeve van garnaalvisser Dominique Vandendriessche.

Die filmploegen logeren bovendien in de plaatselijke hotels en doen hier hun inkopen Burgemeester Marc Vanden Bussche

Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) ziet het graag gebeuren. “Het is opvallend hoe vaak filmploegen in onze gemeente neerstrijken. Deze week bijvoorbeeld zijn er opnames voor de film ‘Crossroads’ bij de appartementen Rietveld. Dat gaat over een gezin waarvan een kind vermist is. De ongerepte duinen zijn dan een geknipt decor. Behalve eens een straat afsluiten, vraagt dit geen inzet van de gemeente. Gratis reclame dus en we hebben bovendien ook een economische return. Die filmploegen logeren in de plaatselijke hotels en doen hier hun inkopen.”

En de burgemeester ziet veel mooie filmdecors in zijn gemeente. “Naast het strand en de duinen hebben we futuristische gebouwen zoals ons gemeentehuis in de Zeelaan, maar evengoed middeleeuwse panden zoals de abdijhoeve Ten Bogaerde waar we dit weekend nog onze gemeentebrouwerij hebben geopend. De golf is ook een mooi gebied, net zoals de duin Hoge Blekker.”