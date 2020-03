Ongeruste, Koksijdse burgemeester pleit voor een volledige lockdown Gudrun Steen

15 maart 2020

17u41 0 Koksijde “Welke zin heeft het om in het weekend alle winkels te sluiten en die morgen opnieuw open te doen”, stelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van “Welke zin heeft het om in het weekend alle winkels te sluiten en die morgen opnieuw open te doen”, stelt burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) van Koksijde zich de vraag. Zijn gemeente telt de meeste senioren van ons land.

“Dit weekend moesten alle handelszaken op slot en dat is goed opgevolgd”, reageert Vanden Bussche. “Morgen maandag mogen die opnieuw open. Welke zin heeft dat? Mensen komen dan opnieuw op straat wat de verspreiding van het coronavirus alleen maar in de hand werkt. Ik hoop dan ook dat de federale overheid snel overgaat tot een volledige lockdown. Thuiswerken kan uiteraard wel nog. Als we op korte termijn zo’n strenge maatregels nemen is de kans groter dat we het virus sneller kunnen bestrijden.” En de Koksijdse burgemeester heeft nog bezorgdheden. “Bovendien schort er iets aan de preventie. Zo zijn er geen mondmaskers meer beschikbaar voor mensen die in de zorgsector werken. Wij hebben er met de gemeente nog 2000 in voorraad maar dat is uiteraard onvoldoende. Tot slot zijn er te weinig middelen beschikbaar om voldoende testen uit te voeren. Nu kan er enkel bij heel erge gezondheidsproblemen gescreend worden. De cijfers die de overheid bekendmaakt over de nieuwe besmettingen kloppen dus niet gezien er veel te weinig gecontroleerd wordt. Als burgemeester heb ik geen bevoegdheden meer op dat vlak. Alles rust op de schouders van de federale overheid. Ik hoop dat die rap ingrijpt. We mogen geen paniek zaaien maar moeten uitermate alert zijn. Het is de hoogste tijd dat er grondig actie komt op het terrein.”

Bij AZ West in Veurne bevestigt algemeen directeur Lieven Vermeulen ondertussen dat er nog geen coronapatiënten zijn opgenomen. “Dat is goed nieuws”, reageert Vanden Bussche nog. “Nog een reden te meer om een lockdown door te voeren.”