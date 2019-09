Ondernemers van de Westkust willen zwaarder wegen op het beleid GUS

10u42 15 Koksijde Ellen Dulst uit De Panne is de nieuwe voorzitster van het Liberaal Verbond voor Zelfstandigen (LVZ) afdeling Westkust. Elk kwartaal een netwerkevent voor zelfstandigen organiseren is haar doel voor 2020.

“We willen de ondernemers van onze regio vaker samenbrengen afwisselend in De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne”, stelt Ellen. “Zo weten we waarmee onze zelfstandigen bezig zijn en wat ze graag willen veranderen. Met die informatie willen we zwaarder wegen op het plaatselijk beleid. Anderzijds kunnen leden ook terecht voor juridisch en fiscaal advies.” Het bestuur van LVZ is uitgebreid met vier nieuwe leden namelijk An Gobert uit Nieuwpoort, Peter Vanbellingen van Veurne, Stefaan Berquin uit De Panne en Frederic Devos (gemeenteraadslid) uit Koksijde. De bestaande bestuursleden Hylke Castelain uit Koksijde, Klaas Van Laeren, Wim Janssens (schepen), Jochen Raymaekers, Philippe Versyp en Ellen Dulst uit De Panne en Bart Bostoen uit Koksijde krijgen dus versterking.