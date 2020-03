Ondernemers steunen Rozenkrans met 22.000 euro Gudrun Steen

18 maart 2020

06u43 8 Koksijde Er zijn 28 ondernemers ingestapt in het project van De Rozenkrans in Oostduinkerke. Dat leverde 22.000 euro op.

De Rozenkrans is een organisatie die zorg en onderwijs aanbiedt aan mensen met een beperking en dat al een eeuw lang. Voortdurend is de organisatie op zoek naar geld voor zijn infrastructuur en de aankoop van hulpmiddelen. “We zochten naar een unieke manier waarbij ondernemers ook baat hebben om te doneren”, zegt David Casteleyn, directeur van De Rozenkrans. “We werken daarvoor samen met TWS Projects uit Langemark. Hoe werkt het nu? Bedrijven sponsoren en in ruil geven we hen promotie en netwerkmogelijkheden. Zo hebben we op ons busje stickers van de sponsors aangebracht. Samen ondernemen met een hart dus. We zijn heel blij dat die eerste actie al 22.000 euro heeft opgebracht.”