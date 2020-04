Ondanks de ‘eventuele’ verhuis naar Oostende, bouwt Defensie nieuw heliplatform op basis Koksijde: “Waarom? En moet dit op kostbare landbouwgrond?” Bart Boterman

30 april 2020

16u07 4 Koksijde Defensie is de aanleg van een nieuw helikopterplatform op de luchtmachtbasis van Koksijde aan het voorbereiden. Dat bevestigt defensieminister Philippe Goffin (MR) na een parlementaire vraag van Sander Loones (N-VA), voormalig defensieminister. “Waarom moet dit heliplatform er überhaupt nog komen, gezien de geplande verhuis van de basis naar Oostende? Of is die verhuis nog niet zeker? En waarom wordt vruchtbare landbouwgrond ingepalmd?” vraagt Loones zich af. Ook Henk Ghyselen, de landbouwer op de Koksijde luchtmachtbasis, maakt zich zorgen.

Sander Loones (N-VA) stelde een parlementaire vraag over de schijnbaar geplande aanleg van een nieuw helikopterplatform in Koksijde aan defensieminister Philippe Goffin. Deze antwoordde dat het nieuwe betonnen heliplatform van 26 op 16 meter nodig is om trainingen met de NH90-helikopters uit te voeren in het kader van maritieme en SAR-operaties. Op het platform wordt namelijk een heligrid geïntegreerd, identiek aan dat van een fregat. Zo kunnen landingen op een fregat gesimuleerd worden, waarbij de helikopter zich kan vasthaken met een soort harpoen. Parlementslid Sander Loones (N-VA) blijft zich vragen stellen bij de aanleg van het platform, gezien eerder aangekondigd werd dat de luchtmachtbasis tegen 2023 zou verhuizen naar de luchthaven van Oostende. Maar volgens Goffin kan hiermee niet gewacht worden tot de ‘eventuele’ verhuis naar Oostende.

Dit kon perfect op een bestaand stuk tarmac worden gerealiseerd. Wetende dat de basis naar Oostende verhuist, kan ik deze beslissing niet begrijpen Henk Ghyselen, landbouwer

Werken al op 10 mei van start

Over de precieze locatie van het platform wou de minister niets kwijt. “Er wordt rekening gehouden met de toegankelijkheid en omgeving.” Toch is het al langer duidelijk waar het platform komt, gezien er reeds paaltjes zijn geslagen om de contouren van het platform aan te duiden. Na 10 mei gaat de aanleg immers al van start en het betreft landbouwgrond, precies in het midden van de kerktorens tussen Koksijde en Veurne. En dat vindt Loones zonde. “De helipiloten moeten inderdaad kunnen trainen, dat staat buiten kijf. Maar er is genoeg plaats op de luchtmachtbasis en de bestaande tarmac. Bouw dit toch niet op kostbare landbouwgrond”, vindt hij. Op de basis is immers al 60 hectare tarmac aangelegd, waaronder 26 helipaden.

Ook landbouwer Henk maakt zich zorgen

De aanleg baart ook Henk Ghyselen, de landbouwer die te midden de luchtmachtbasis woont en er gewassen verbouwt via een concessie, zorgen. “De contouren van het heliplatform met acht hoeken zijn inmiddels zichtbaar. Het gaat om een serieus oppervlak, want er is ook een toegangsweg en een veiligheidszone rond het platform voorzien. En dat alles te midden van een vierkant stuk landbouwgrond, onbegrijpelijk. Dit kon perfect op een bestaand stuk tarmac worden gerealiseerd. Wetende dat de basis naar Oostende verhuist, kan ik deze beslissing niet begrijpen”, zegt Ghyselen.

‘Eventuele’ verhuis?

Voorts vroeg Sander Loones duidelijkheid omtrent de verhuis naar Oostende. Minister Philippe Goffin sprak in zijn antwoord immers over een ‘eventuele’ verhuis naar Oostende. “Wanneer komt er eindelijk duidelijkheid? De Koksijdse Open Vld-burgemeester zegt dat hij hierover vorig jaar een deal sloot met zijn liberale collega Minister Reynders (MR), waarbij de basis eind 2023 gesloten zou worden en de gemeente de gronden zou overnemen. Maar de nieuwe minister Goffin, partijgenoot van Reynders, is blijkbaar niet op de hoogte en spreekt enkel over een ‘eventuele’ verhuis. Hebben onze militairen geen recht op duidelijkheid?”, aldus parlementslid Sander Loones (N-VA). “De coördinerende vergaderingen met de bevoegde exploitatieverantwoordelijken van de luchthaven van Oostende worden ondertussen verdergezet”, antwoordde Goffin.