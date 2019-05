Onbekenden stichten brand in bunker Bart Boterman

22 mei 2019

12u20 0 Koksijde Brandweer en politie werden dinsdagavond opgeroepen voor een brand in een bunker in de duinen tussen Nieuwpoort en Oostduinkerke. Onbekenden hadden er brand gesticht.

Het was een getuige die rond 22 uur de melding maakte van rookontwikkeling uit de bunker ter hoogte van het revalidatiecentrum de KEI. Binnenin bleek een hoopje spullen in brand te staan. Er werden ook enkele schoenen, een Franse krant en een magazine met pornografische foto’s gevonden. Volgens de politie Westkust is er geen schade, afgezien van wat roetafzetting. De brandweer had het vuur meteen onder controle. Er werd een pv opgesteld voor opzettelijke brandstichting.