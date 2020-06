Nog steeds heel wat overtredingen in Pylyserlaan: elk halfuur toch zes fietsers ingehaald Bart Boterman

02 juni 2020

11u45 0 Koksijde De politie stelt nog steeds heel wat verkeersovertredingen vast in de Pylyserlaan in Koksijde, die sinds 6 april een fietsstraat is geworden. Bij een snelheidscontrole zijn daar vrijdag 21 bestuurders geflitst. Ook op het inhaalverbod worden nog steeds inbreuken vastgesteld, zo bleek afgelopen weekend.

Een fietsstraat betekent een maximaal toegelaten snelheid van 30 kilometer per uur, met voorrang voor fietsers en een verbod om hen in te halen. “De verkeersploegen voeren op regelmatige basis controles uit in de Pylyserlaan, aangezien inhalen er tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook tijdens afgelopen verlengd weekend stonden de ploegen paraat. Per halfuur stelden ze op drukke momenten in de Pylyserlaan gemiddeld zes overtredingen op het inhaalverbod vast”, zegt woordvoerster Ine Deburchgraeve van de lokale politie Westkust, die nogmaals oproept om de geldende verkeersregels te respecteren.

Bij de flitsactie van vrijdag werden overigens ook nog controles gehouden in de Dudenhofenlaan in Nieuwpoort en de Polderstraat in Oostduinkerke. Daar geldt telkens de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Er werden respectievelijk 19 en 39 bestuurders geflitst.