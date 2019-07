Nog slechts 30-tal tickets voor eerste Night of the Proms Summer GUS

09 juli 2019

06u34 2 Koksijde Als je erbij wilt zijn op 1 augustus in Koksijde dan zal je snel moeten zijn. De bijna 7.000 tickets zijn zo goed als allemaal verkocht. De gemeente kijkt uit naar een enorm feest.

“We hebben nog 26 tickets voor zitplaatsen en 11 staanplekken”, geeft eventmanager Peter Bruneel mee. “Eerstdaags zullen we dus het bordje ‘uitverkocht’ kunnen ophangen. We verwachten bijna 7.000 mensen op 1 augustus op het plein voor de OLV Ter Duinenkerk.” De eerste zomereditie van Night of the Proms mag dus al een succes genoemd worden. Gérard Lenorman, Lady Linn, John Miles, Regi, Milow, Bart Peeters en Gers Pardoel sieren de affiche. Uiteraard komen ook het Antwerp Philharmonic Orchestra en het koor Fine Fleur. Een ticket kost 28 euro om te staan en 45 euro om te zitten. Reserveren kan via www.teleticketservice.com.