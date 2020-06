Nog altijd rijden automobilisten te snel in fietsstraat in Koksijde Bart Boterman

18 juni 2020

14u37 0 Koksijde 82 bestuurders zijn dinsdag geflitst tijdens een vijf uur durende snelheidsactie op drie locaties, namelijk in de Polderstraat in Oostduinkerke, de Veurnestraat in De Panne en de Pylyserlaan in Koksijde.

In de Polderstraat reden 15 bestuurders te snel en in de Veurnestraat liefst 47. Op beide plaatsen bedraagt de maximumsnelheid 50 per uur. Ook de Pylyserlaan stond opnieuw op het lijstje. Daar wordt, sinds de verandering naar een fietsstraat, geregeld geflitst. Dit keer respecteerden daar 20 bestuurders de snelheidslimiet van 30 per uur niet. Ook inhalen door gemotoriseerde voertuigen is verboden en fietsers hebben er steeds voorrang.

De mobiele flitser klokte op het eind van de controle af op 82 snelheidsovertreders.