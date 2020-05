Night of the Proms Summer edition vastgeprikt op juli volgend jaar Gudrun Steen

14 mei 2020

14u14 10 Koksijde De tweede editie van Night of the Proms Summer edition op het Kerkplein in Koksijde kan dit jaar niet doorgaan door de coronacrisis. De volgende editie vindt plaats op donderdag 29 en vrijdag 30 juli 2021.

Zowel Ozark Henry als Stan van Samang, Bart Peeters en John Miles hebben de nieuwe data in hun agenda gezet. Die vier zouden normaal gezien deze zomer ook optreden. De tickets die al werden aangekocht blijven volgend jaar gewoon geldig. Kaartjes voor donderdag 13 augustus 2020 zijn geldig op donderdag 29 juli 2021 en die voor 14 augustus 2020 kan je gebruiken op 30 juli 2021. Enkel voor de show van 30 juli zijn nog tickets beschikbaar via www.teleticketservice.com. “Het was met pijn in het hart dat we één van onze topevenementen niet konden laten doorgaan, maar de gezondheid gaat voor”, beseft Koksijds burgemeester Marc Vanden Bussche (LB). “We zijn blij dat organisator Jan Vereecke van PSE Belgium alle artiesten aan boord heeft kunnen houden. Zo kunnen we de editie van dit jaar gewoon verschuiven naar de zomer van volgend jaar.”

Info: www.notp.com/belgie of www.visitkoksijde.be.