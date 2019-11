Night of The Proms Summer Edition op 13 augustus in Koksijde GUS

22 november 2019

Na het succes van de allereerste zomereditie dit jaar in Koksijde, volgt er een tweede op 13 augustus opnieuw in Koksijde.

De 1000ste editie van Night of the Proms was voor het eerst een zomereditie. Koksijde houdt er alleen maar positieve herinneringen aan over. Liefst 7000 mensen genoten van de optredens van Gers Pardoel, Lady Linn, Milow, Gérard Lenorman, John Miles en Regi. Bart Peeters presenteerde. In de zomer van 2020 volgt de tweede editie. Stip alvast 13 augustus aan in de agenda als je erbij wilt zijn. De OLV Ter Duinenkerk is opnieuw het decor van de show. De ticketverkoop start weldra. De officiële voorstelling vindt halfweg december plaats. Dan geeft de organisatie extra informatie over de ticketverkoop en over de artiesten.