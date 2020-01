Night of the Proms Summer Edition na een maand zo goed als uitverkocht GUS

21 januari 2020

19u08 0 Koksijde Op één maand tijd werden al ruim 7000 tickets verkocht en daarmee kunnen de organisatoren nu al bijna het bordje ‘uitverkocht’ uithangen. Er wordt onderzocht hoe er meer plaats gecreëerd kan worden voor de OLV Ter Duinenkerk waar het evenement plaatsvindt.

Inschrijven op de wachtlijst kan wel door een mailtje te sturen naar toerisme@koksijde.be met daarin jouw naam, mailadres, telefoonnummer en het aantal gewenste kaarten. Ondertussen onderzoekt de gemeente hoe het meer mensen kan laten genieten van het muzikale spektakel dat aan zijn tweede editie toe is. Vorig jaar waren er 7000 tickets beschikbaar, dit jaar duizend meer. Dat de voorverkoop zo succesvol zou zijn was gedeeltelijk te verwachten gezien de stormloop vorig jaar. Toch blijft het verrassend want er zijn nog maar twee namen bekend die optreden tijdens de zomereditie van The Proms. Lokale, muzikale held Ozark Henry en Stan Van Samang hebben hun komst al bevestigd om op te treden op donderdag 13 augustus. Uiteraard zal ook John Miles erbij zijn alsook het koor Fine Fleur en het Antwerp Philharmonic Orchestra onder leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche.

Info: www.visitkoksijde.be/notp