Nieuwste stoetwagen Normandie zondag op garnaalfeesten GUS

25 juni 2019

05u00 0 Koksijde Het is een mooi beeld: de nieuwe stoetwagen De Normandie naast de echte horecazaak waarop het is gebaseerd. Het team van de dienst Technieken van Koksijde maakte de constructie voor de 70ste editie van de garnaalstoet zondag.

Bij een jubileum hoort een nieuwe wagen vinden ze in Koksijde. “Het is een prachtstuk en de gelijkenis is treffend. De makers hebben op elk detail gelet”, reageren Ellen Vandendries en Timo Weiss, de uitbaters van De Normandie. Burgemeester Marc Vanden Bussche (LB) is tevreden. “Elk jaar pakken we met nieuwigheden uit tijdens onze tweedaagse garnaalfeesten. Dit is het verhaal van een sterke groep.” In februari al startten de medewerkers van de dienst Technieken met de bouw van het nieuwe pronkstuk van de garnaalstoet. Onder leiding van Neal Baelen stopten de smeden, schilders, timmermannen, decorateur en garagisten liefst 1500 uren werk in het kleine broertje van De Normandie. Het voertuig is gedoopt en kan zondag vanaf 15.30 uur veilig meerijden in de stoet. Ook zaterdag is er van alles te doen in Oostduinkerke waaronder garnaalworpen, een streepje theater en folkloremarkt. Info: www.visitkoksijde.be.