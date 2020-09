Nieuwe studie toont aan dat de zeespiegel tegen 2100 tot één meter gestegen zal zijn. Is onze kust daarop voorbereid? Gudrun Steen

04 september 2020

19u07 7 Koksijde Als het klimaat verder opwarmt aan het huidige tempo en de ijskappen blijven op dezelfde manier smelten dan zal wereldwijd de zeespiegel tot één meter stijgen tegen 2100. In Oostende bijvoorbeeld is het zeeniveau in dertig jaar tijd met 6 centimeter gestegen. Om ons daartegen te wapenen zijn er volop beschermingswerken aan de gang.

De University of Leeds en het Danmarks Meteorologisch Instituut hebben deze week een nieuwe studie gepubliceerd over het stijgende zeeniveau. Daarin staat te lezen dat wereldwijd het zeeniveau tegen het einde van de eeuw met zeventien centimeter zal stijgen. Nu al stijgt het niveau van de oceanen elk jaar met vier millimeter. Professor Waterbeheer Patrick Willems (KU Leuven) en Patrick Meire van de UAntwerpen laten weten dat de resultaten van die nieuwe studie ook gevolgen hebben voor onze kust. In het slechtste scenario zal de zeespiegel tegen 2100 tot één meter gestegen zijn. Stel dat de ijskappen in Groenland en Antarctica volledig gesmolten zouden zijn dan stijgt het zeeniveau met liefst zeven meter. Dat gebeurt uiteraard niet van vandaag op morgen, maar is een proces van vele jaren.

Het toont wel het belang van de werken voor de kustbescherming aan die de Afdeling Kust van de Vlaamse overheid momenteel aan het uitvoeren is. Deze week zijn de projecten in Oostende en Nieuwpoort terug opgestart. Eerder al investeerde het in twee stormmuren in Wenduine. De stranden van Koksijde en De Panne zijn opgehoogd tot het niveau van de Zeedijk. Het zijn maar een paar van de maatregelen tegen de stormen. De Afdeling Kust verzekert dat het met die projecten bescherming biedt tot zeker 2050.