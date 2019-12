Nieuwe inspecteurs en hoofdinspecteurs leggen de eed af Bart Boterman

04 december 2019

17u16 0 Koksijde Op de politieraad van de politiezone Westkust (Koksijde, De Panne, Nieuwpoort) hebben vier nieuwe inspecteurs en vier hoofdinspecteurs de eed afgelegd in het bijzijn van de drie burgemeesters. Mogelijk kom je deze politiemensen wel eens tegen in het straatbeeld.

“Inspecteur Schreel en inspecteur Coene zijn hun carrière bij de politie Westkust op 1 oktober gestart. Inspecteur Bernaert en inspecteur Vierstraete deden dat op 1 december. Ze studeerden allen af aan de West-Vlaamse politieschool”, zegt Ine Deburchgraeve, woordvoerster politie Westkust.

“Na de inspecteurs, was het tijd voor de eedaflegging van de aanwezige hoofdinspecteurs, die we na een intensieve opleidingsperiode begin juli 2019 terug in ons korps mochten verwelkomen. Alle hoofdinspecteurs waren voorheen reeds actief bij ons als inspecteur. Hoofdinspecteur Esther is hier al in dienst sinds 2001, hoofdinspecteur Vandepoele sinds 2006, hoofdinspecteur Rousseeuw sinds 2010 en hoofdinspecteur Glorie sinds 2012", voegt de woordvoerster toe.