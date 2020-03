Nieuwe inspecteurs bij politie Westkust leggen eed af Bart Boterman

03 maart 2020

18u12 0 Koksijde Op de politieraad van politiezone Westkust hebben maandagavond twee nieuwe inspecteurs de eed afgelegd. Het gaat om Francis Temmerman en Manon Vanwynsberghe.

Deze twee nieuwe gezichten kom je mogelijk tegen in het straatbeeld. Inspecteur Vanwynsberghe is sinds 1 december actief bij de politie Westkust. Voor haar betekent dit de echte start van haar carrière, na een opleiding aan de politieschool en de vele stages. Inspecteur Temmerman vervoegde op 1 januari de rangen van de politie Westkust en was daarvoor vijf jaar inspecteur bij de politiezone Gent. Korpschef Nicholas Paelinck en burgemeesters Bram Degrieck van De Panne (het Plan-B), Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort (CD&V) en Marc Vanden Bussche van Koksijde (Open Vld) wensten hen een boeiende en succesvolle carrière toe.