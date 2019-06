Natuur weer een stukje meer toegankelijk door nieuw natuurbeheerplan GUS

03 juni 2019

14u52 0 Koksijde Een plan om de 295 hectare natuurreservaten in Koksijde, Nieuwpoort en Middelkerke beter te beheren is goedgekeurd. Er wordt ook verder gewerkt aan het toegankelijk maken van het gebied voor wandelaars en spelende kinderen.

“Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft het natuurbeheerplan goedgekeurd”, duidt regiobeheerder Natuur en Bos Evy Dewulf. “Liefst 221 hectare ligt in Koksijde en omvat de Belvedère, Schipgatduinen, Doornpanne, Hoge Blekker, Hooge Duynen, Spelleplekke, Oostvoorduinen, Plaatsduinen en Ter Yde-Oost. In Nieuwpoort gaat het om de Simliduinen van 29 hectare en in Middelkerke om de Sint-Laureinsduinen van 45 hectare groot. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid beheert die. Welke werken staan er nu gepland? Dat gaat over de aanleg van poelen, kap- en graafwerken, aanplantingen, de bestrijding van exoten, de plaatsing van weide-afsluitingen en maaibeheer. Met lokale veehouders zorgen we ervoor dat het gras kort gehouden wordt. We hebben extra aandacht voor bepaalde dieren zoals de rugstreeppad of de kuifleeuwerik. Onze gebieden open stellen voor de recreant vinden we belangrijk. We hebben 48 kilometer wandelpaden, 16 kilometer ruiterpaden en 21 kilometer fiets- en mountainbikepaden aangeduid. Daarnaast zijn er zes speelzones van in totaal 14 hectare en 10 struinzones waar je vrij mag rondwandelen. Het goedgekeurde natuurbeheerplan is ook belangrijk in ons project om een grensoverschrijdende duinengordel te creëren van Westende tot Duinkerke.”